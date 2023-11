Arnstadt weiß gepudert

Arnstadt. Der erste Schnee der Wintersaison 2023/2024 sorgte am Sonntagmorgen für eine schöne Überraschung.

Der Sonntagmorgen brachte Arnstadt den ersten Schnee der Wintersaison 2023/2024. Anlass genug für den Arnstädter Fotografen Sebastian Köhler, sich auf Pirsch zu begeben. Dieses wunderschöne Bild zeigt den Angelhäuser Teich mit Blick über den Arnstädter Ortsteil Angelhausen-Oberndorf gen Käfernburg und Hain. In den Höhenlagen des Ilm-Kreises liegt schon mehr Schnee, wie der Regionalverbund Thüringer Wald am Montagvormittag vermeldet: Spitzenreiter beim Mittelwert der Schneehöhen ist Frauenwald mit 15 Zentimetern, gefolgt von Neustadt am Rennsteig (12), Großbreitenbach (9), Manebach (6) und Ilmenau (4). Laut Prognosen soll es kälter werden und Niederschläge geben. Die Chancen auf einen weißen ersten Advent sind also gut.