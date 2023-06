Arnstadt: Wenn Engelsschüler auf die Erde kommen

Arnstadt. Eine Vorführung von Arnstädter Schülern gab es jetzt in der Emil-Petri-Schule.

In den letzten Wochen haben 18 Jugendliche aus verschiedenen Klassenstufen der Emil-Petri-Schule aus Arnstadt unter Leitung von Berit Noack und Daniela Maier das Theaterstück „Die Engelsflügel“ einstudiert. Auch die Kulissen wurden mit viel Geduld, Engagement und Leidenschaft gebaut. Im Stück selbst hat die Leitung einer Egelschule beschlossen, den großen Dachboden aufzuräumen. Die alten Sachen sollen aussortiert werden, um Platz für neue moderne Sachen zu schaffen. Dafür werden zwei Engelsschüler auf die Erde geschickt, die nicht so richtig Lust auf Schule haben – und dabei stellen sie allen möglichen Unsinn an.