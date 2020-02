Arnstadt will Plakatflut vor Wahlen eindämmen

Arnstadt. Wenn die Arnstädter Bürger zur Wahlurne gerufen werden, wird es spätestens sechs Wochen vor der Wahl richtig eng an Baumstämmen und Laternen. Kandidaten aller Couleur hängen ihre Plakate auf – oft mehrere übereinander. „Das ist zu viel“, sind sich die Stadtratsfraktionen einig. Daher wurde angeregt, mit Hilfe einer Wahlwerbesatzung die Plakatflut einzudämmen. Zumal eine solche Satzung auch die Verwaltung entlastet. Denn bisher bekommt jede Partei einen Bescheid, wie plakatiert werden darf und wie eben nicht. Das würde entfallen, da das ja die Satzung regelt.

Über die Eckpunkte erzielten die Stadtratsfraktionen aber noch keine Einigkeit. Insbesondere die Frage, wer wie viele Plakate aufhängen darf, ist umstritten. Der Vorschlag der Verwaltung scheint jedenfalls nicht praktikabel zu sein: 50 Plakate pro Wahlvorschlag sieht dieser vor – in der Kernstadt. In jedem Ortsteil dürfen zehn weitere Plakate hängen. Was auf den ersten Blick nicht allzu viel erscheint, ist bei näherer Betrachtung aber immens. Denn jeder Kandidat, der etwa zur Stadtratswahl antritt, ist ein Vorschlag. Bei einer 40 Leute umfassenden Liste wären das mehr Plakate, als bislang vor Wahlen in Arnstadt hingen.

In den Fraktionen wird nun über eine praktikablere und gerechtere Lösung diskutiert. Das Ziel bleibt klar: Weniger Plakate vor Wahlen, damit der Bürger nicht die Übersicht verliert.