Arnstadt: Zweiter Kunstrasenplatz am Obertunk

Dicke Regenwolken hängen über dem Obertunk. Georg Bräutigam (Pro Arnstadt) strahlt dennoch, als er über den pitschnassen Rasen läuft. „Ich bin 2004 deshalb in die Stadtratswahl gezogen, weil ich erreichen wollte, dass der Obertunk weiterentwickelt wird“, sagt der ehrenamtliche Beigeordnete. Vor zehn Jahren wurde der erste Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Nun wird der so genannte Lok-Sportplatz ebenso mit Kunstrasen ausgestattet. Der normale Rasenplatz zwischen beiden Kunstplätzen bleibt erhalten.

„Der Kunstrasen ist vor allem nötig, um den ganzjährigen Spielbetrieb garantieren zu können“, erklärt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Denn Rasen braucht Pausen, vor allem bei Kälte und Nässe. Kunstrasen nicht.

Genutzt werden die Plätze vor allem von den Lok-Kickern und den 15 Mannschaften des SV 09 Arnstadt. Nachwuchsteams sind ebenso dabei wie Männer- und Damenmannschaft sowie Alte Herren.

„Arnstadt ist eine Sportstadt. Und als solche haben wir auch die Verpflichtung, Sportanlagen so herzurichten, dass die Vereine hier ihre Sportarten gut ausüben können“, betont Spilling. Rund 1,4 Millionen Euro sollen bis Mai 2021 verbaut werden, ein Drittel des Geldes kommt vom Land. In der Summe enthalten ist nicht nur der Kunstrasen, der mit Quarzsand statt plastikhaltigem Granulat unterfüttert wird. Es wird auch eine Entwässerung verlegt, zudem werden Sprinkler installiert, die den Platz vor allem bei großer Hitze befeuchten sollen, um statische Aufladungen zu vermeiden. Der Platz wird um etliches höher liegen als der bisherige Rasenplatz. „Die Aufschüttung hat auch Vorteile“, verweist der Bürgermeister auf die benachbarte Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses. Denn dort ging es ordentlich in die Tiefe, was unliebsame Funde zutage förderte: Gleich mehrfach musste der Munitionsbergungsdienst anrücken, weil zum Teil noch scharfe Granaten gefunden wurden. Die dürften auch unter dem Lok-Platz liegen, da aber nur für die Leitungen gegraben wird, dürfte es nicht allzu viele ungeplante Entdeckungen geben.

Der neue Platz erhält zudem eine kleine Zuschauertribüne für 150 Menschen, Ballfangnetze, eine ordentliche Zufahrt und eine neue Flutlichtanlage. In einer Fertiggarage können Sportgeräte und Geräte für die Platzpflege gelagert werden. Außerdem entsteht in Richtung Gera ein Entwässerungsgraben, damit nicht Unmengen an Regenwasser in den Fluss schwappen.

Voraussichtlich ab Sommer 2021 kann der neue Platz genutzt werden. Frank Spilling hofft, bis dahin auch schon Konkreteres zum nächsten Großprojekt sagen zu können. Die Stadt will ein neues Sozialgebäude errichten, damit die maroden Umkleiden des SV 09 endlich weggerissen werden können.

Der entsprechende Fördermittelantrag wurde gerade konkretisiert. Bekommt Arnstadt den Zuschlag, könnte es sein, dass der Freistaat 90 Prozent der Kosten übernimmt – und zwar schon im nächsten Jahr.