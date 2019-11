Arnstadts Bach-Advent ist eröffnet

„Nun aber los.“ Christoph Hodgson drängt zum Aufbruch. Gerade noch hat er auf dem Markt neben dem Bach-Denkmal ein Kunstwerk zurechtgerückt. Schon schnappt er sich einen Regenschirm und eilt in Richtung Zimmerstraße. Fast könnte man meinen, der Mitorganisator des Bach-Advents ahnte schon im Sommer, dass es zur Eröffnungsveranstaltung regnen würde. Damals wurde ein Aufruf gestartet, Sterne zu basteln und kleine Kunstwerke, die zur Eröffnungsparade Licht in die Nacht zaubern.

Eröffnungsmarsch im Regen

In unzähligen Bastelstunden entstanden ganz bezaubernde Sterne, etliche von ihnen sind am Donnerstagabend zu sehen - montiert auf Hüte und Schirme. Kinder tragen sie stolz vor sich her. So hat sich die Klasse 7 b der Ludwig-Bechstein-Regelschule an der Bastelaktion beteiligt und ist nun vor Ort. Aber auch Erwachsene, die dem Aufruf, die 11. Auflage des Bach-Advents mit zu eröffnen, gern gefolgt sind, versammeln sich auf dem Markt. Erstmals wird schon am Donnerstag der Startschuss gegeben. Nicht nur, um endlich den stattlichen Weihnachtsbaum, der auf dem Markt steht, in Licht zu hüllen.

Die Dixie Syncopaters gehören zum Bach-Advent wie Bach. Foto: Hans-Peter Stadermann

Jethro Tull tritt in Bachkirche auf

Die Verlegung des Marsches, den wie immer die Dixie Syncopaters musikalisch begleiteten, auf den Donnerstag ist auch der besonderen Veranstaltung geschuldet, die am Freitag stattfindet: Immer wieder schrieb Christoph Hodgson dem britschen Musiker Ian Anderson Mails, ob er sich nicht einen Auftritt beim Bach-Advent vorstellen könnte. Die Charme-Offensive wirkte irgendwann. Anderson, Kopf der Band Jethro Tull, sagte irgendwann zu. Auch, um die erste Wirkungsstätte eines seiner musikalischen Vorbilder, Johann Sebastian Bach, endlich selbst kennenzulernen.

Am Freitag um 19.30 Uhr steht Anderson mit seinen Musikern nun in der ausverkauften Bachkirche, spielt dort ein Weihnachtskonzert, das er sonst nur in Großbritannien darbietet. Eine Deutschlandpremiere, die Christoph Hodgson und Rainer Pense stolz macht.

Zehn zusätzliche Höfe öffnen

Auch am übrigen Programm haben die Veranstalter des Bach-Advents, der kleine, aber rührige Stadtkern e.V., nicht gespart. Über 200 Veranstaltungen gibt es bis zum Sonntag. In Höfen und Kellern, aber auch in Kirchen und Verwaltungsgebäuden wird gefeiert. Zehn Höfe mehr als sonst sind diesmal dabei. Genug Platz, um über 400 Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten.

Als der Zug auf dem Markt ankam, wurde der Weihnachtsbaum beleuchtet. Foto: Hans-Peter Stadermann

atürlich bieten auch Händler ihre Waren an. Sein ursprüngliches Flair hat sich der Bach-Advent aber bewahrt. Es ist nicht der übliche Weihnachtsmarktrummel, der die Menschen in Massen anlockt, sondern das Gemütliche, Besondere, das einstimmt auf die Adventszeit.

Viele engagierte Privatleute

Wie viel Zeit die ehrenamtlichen Organisatoren in die Vorbereitung gesteckt haben? Rainer Pense winkt nur lächelnd ab. Weder er noch die anderen Vereinsmitglieder zählen die Stunden. Auch die Privatleute, die mitmachen, sind mit Herzblut dabei. Ganze Familien und Freundeskreise werden eingespannt, um für den Ansturm gewappnet zu sein.

„In diesem Jahr werden wir erstmals versuchen, die Besucher systematisch zu zählen“, so Pense. Bislang wurde immer nur grob geschätzt.

Auch, wenn am Donnerstag noch nicht die großen Menschenmassen herbeiströmten: Spätestens am Freitagabend wird es voll. Nur eines ärgert die Veranstalter: Sie warteten zur Eröffnung noch immer auf die Programmhefte, die auf dem Postweg verschollen waren.