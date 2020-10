Arnstadts Bürgermeister vor Ort im Wipfratal

Einmal im Monat bietet Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (CDU) Ortstermine an. Er will dabei mit den Bewohnern verschiedener Stadtteile und Ortsteile ins Gespräch kommen, um zu erfahren, welche Themen sie bewegen und ob es Probleme gibt, die die Anwohner ärgern, die sich aber vielleicht unkompliziert lösen ließen.

Am Freitag, dem 30. Oktober, ist es wieder so weit. Diesmal geht es nach Branchewinda, Dannheim, Roda und Görbitzhausen im ehemaligen Wipfratal, das seit der Gebietsreform zur Kreisstadt Arnstadt gehört.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an den Rundgängen teilzunehmen beziehungsweise zu den Rundgängen hinzuzustoßen. Neben dem Bürgermeister ist auch Ortsteilbürgermeister Uwe Greßler vor Ort. Begleitet werden sie von verschiedenen Amtsleitern, so dass auch diese umgehend erfahren, wo der Schuh drückt.

Los geht es am Freitag um 14 Uhr in Dannheim. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus. Gegen 14.40 Uhr will die Delegation in Branchewinda sein. Dort beginnt die Tour am Bürgerservice, der einst die Gemeindeverwaltung war. In Roda geht es um 15.15 Uhr weiter. Treffpunkt ist hier das Dorfgemeinschaftshaus. Zum Abschluss gegen 15.50 Uhr geht es schließlich nach Görbitzhausen. Auch hier startet die Tour am Dorfgemeinschaftshaus.

Weitere Termine der Reihe „Bürgermeister vor Ort“ stehen auch schon fest: Am Freitag, dem 27. November, sieht sich Frank Spilling auf dem Rabenhold um. Erster Termin im neuen Jahr ist der 29. Januar. Dann geht es nach Rudisleben.