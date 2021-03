Arnstadts einzige Parfümerie schließt ihre Pforten

Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht – so kennen die Kunden Barbara Gügel seit vielen Jahren. Ende des Monats wird sie ihre Parfümerie schließen

„Da kommen so viele Erinnerungen hoch.“ Versonnen lächelnd steht Barbara Gügel vor einer großen Fotowand. Bilder von vielen Stadtfesten hat sie in einer Collage vereint. Stammkunden sind darauf zu sehen, Familienmitglieder und Kollegen, aber auch Arnstädter Originale wie der „Eintänzer“, der es liebte, an der Parfümerie einen Stopp einzulegen, zu plauschen und bei guter Musik eben auch mitzusingen und zu tanzen.