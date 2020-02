Bereits im Vorjahr zeigte Renate Friedel (Mitte) vielen Neugierigen am Weltgästeführertag ihre Heimatstadt Arnstadt.

Arnstadts schönste Ecken neu entdecken

Die Bachstadt ist erfolgreich in die neue Stadtführungssaison gestartet. Die Tourist-Information verzeichnet sowohl beim Vorverkauf für öffentliche Führungen als auch bei den individuellen Buchungen durch Gruppen und Reiseveranstalter deutliche Zuwächse, informierte Sebastian Keßler vom Kulturbetrieb der Stadt.

Traditionell begann das Jahr mit dem beliebten „Unheimlichen Arnstadt“. Die Nachfrage nach szenischen Stadtführungen sei ungebrochen, so dass im Februar vier zusätzliche Termine angeboten wurden. Insgesamt soll es dieses Jahr mehr als 20 Sonderführungen zu verschiedensten Themen geben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es lohne sich, frühzeitig Tickets zu sichern. Die Kellerführungen am 30. Mai und 26. September und die Führung zu den „Lost Places“ am 24. Oktober sind schon gut gebucht.

Während der Thüringer Bachwochen – vom 3. bis 26. April – wird es Dienstag bis Sonntag öffentliche Bachführungen mit anschließendem Besuch im Schlossmuseum Arnstadt geben. Start ist jeweils 13 Uhr vor der Tourist-Information auf dem Markt.

Die nächste Sonderstadtführung gibt es bereits zum Weltgästeführertag am 21. Februar. Renate Friedel lädt zu einer kostenlosen Führung ein. Treff ist um 14 Uhr am Bachdenkmal.