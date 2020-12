Arnstadts Theaterbühne auch im Januar unbespielt

Es ist still im Arnstädter Theater. Die Bühne ist verweist, die Stühle sind leer. Ein Zustand, der sich bis 31. Januar nicht ändern soll, wenn es nach Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) geht. Er hat zu Beginn der Woche mit Intendanten der Thüringer Theater und Orchester sowie mit den Verbänden der Freien Theaterszene als auch mit den Trägern der Theater und Orchester gesprochen, heißt es in einer Erklärung. „Mit uns hat wieder keiner gesprochen“, ärgern sich der Arnstädter Intendant Oliver Meier und Vereinsvorsitzende Reinhard Köhler.

Die Enttäuschung bei den Männern und dem Team ist groß. Für die Mitarbeiter bedeutet diese Entscheidung wieder Kurzarbeit, bis auf das Büro, denn die Kasse ist mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr immer telefonisch besetzt. Bis vor kurzem werkelt das Team noch am eigenen Weihnachtsstück „Die Konferenz der Tiere.“ Nun können die geplanten Auftritte weder im Dezember noch im Januar über die Bühne gehen. „Die Landrätin hat sich wirklich für uns eingesetzt, dass wir zumindest für die Schulklassen spielen können“, sagt Meier. Auch Köhler bestätigt das und fügt hinzu: „Ich verstehe aber nicht, warum die Schüler in ihren Klassen nebeneinander sitzen können, aber nicht im Theater.“ Denn das Hygienekonzept des Spielhauses sei umfangreich und ausgefeilt. „Wir haben sogar ein besseres Belüftungssystem als die Schulen, unsere Anlage filtert sechs Mal pro Stunde die Luft und versorgt den Raum mit Frischluft von außen“, erklärt Köhler.

Unterstützung bei Schneiderarbeiten aus Fulda

Der Intendant lobt die Arbeit des Teams. Denn bis vor kurzem werkeln sie noch am Bühnenbild und Proben das Weihnachtsstück. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. „Wir werden dem Bühnenbild noch den letzten Schliff verpassen, kleine Feinheiten herausarbeiten, aber das ist auch in zwei Tagen erledigt“, so Meier. Begeistert spricht er von der guten Zusammenarbeit zwischen dem Arnstädter Theater und Spotlight musicals aus Fulda. Denn die dortige Schneiderei ist kurzfristig eingesprungen und hat die Kostüme für die Konferenz der Tiere genäht. „Die waren auch sichtlich erfreut, dass die Nähmaschinen mal wieder rauchten.“ Denn auch sie leiden unter der Situation. „Bei uns gibt es keinen Unterschieden zwischen dem ersten und jetzigen Lockdown.“

Dabei spricht Oliver Meier nicht nur für das Arnstädter Team, die Schneider und Techniker, sondern vor allem für die Künstler, besonders die freien. „Die bekommen ihre Gage nur, wenn sie wirklich gespielt haben.“ Und das sei in dieser Situation derzeit nicht möglich. „Das ist wie ein Berufsverbot für die Künstler.“ Er weiß von einigen, dass sie mittlerweile andere Jobs übernehmen, um überhaupt ihre Mieten zahlen zu können. Wobei das auch nicht so einfach ist, denn kellnern beispielsweise ist aktuell nicht möglich. „Es ist sehr schwierig“, seufzt der Intendant.

85.000 Euro Corona-Hilfe für Theater

Ein weiterer kritischer Punkt: Die für Dezember und Januar geplanten Vorstellungen müssen entweder abgesagt oder verschoben werden. „Wir können nicht mal für die laufende Saison planen, geschweige denn für die kommende“, sagt Meier. Es gebe sogar schon Touren, die seien in das Jahr 2022 verschoben, weil keine Planungssicherheit bestehe. Damit spielt er natürlich auch auf die Entscheidung von Kulturminister Hoff an.

Bei allem Ärger über die Entscheidung ist Reinhard Köhler dankbar über die 85.000 Euro Corona-Hilfe seitens der Landesregierung. Das sei das Geld für den Verlust während des ersten Lockdowns. Aktuell ist aber noch offen, ob und wie viel Geld das Theater an November-Hilfen erhält. „Wir kommen nicht in einen existenzbedrohlichen Bereich“, so Köhler. Auch weil die Stadt monatlich 17.000 Euro an das Theater überweist. Um trotz der schwierigen Situation planen Köhler und Meier ein Weihnachtskonzert unter freiem Himmel in der Neideck. Die Gespräche mit der Stadt sind bereits gelaufen, ein entsprechendes Schreiben samt Hygienekonzept erhält das Gesundheitsamt in den kommenden Tagen.