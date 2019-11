Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Adventsfenster laden ein

Eine Extra-Portion Weihnachtsstimmung können sich die Arnstädter und Gäste im Dezember wieder bei den Arnstädter Adventsfenstern holen. Diese schon traditionelle Veranstaltung der Stadt beginnt am Sonntag, dem 1. Dezember, beim Verein Jugendweihe plus in der Rosenstraße 6. Täglich kann man sich bis zum 23. Dezember jeweils um 17.30 Uhr von Geschäftsleuten, Vereinen und auch Privatpersonen überraschen lassen, zusammen erzählen, singen, Märchen lauschen, eine Tasse Glühwein genießen. An Arnstadts größtem Adventskalender beteiligen sich neben vielen langjährigen Partnern auch einige „Neue“, die sich entschlossen haben, eines ihrer Fenster weihnachtlich zu gestalten, ihr Geschäft oder ihre Einrichtung näher vorzustellen und zusammen mit den Arnstädtern die Vorweihnachtszeit besinnlich zu begehen. Am Montag, dem 2. Dezember, lädt der Arnschter Jungbrunnen in die Marktstraße 11 ein.