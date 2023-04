Arnstädter AfD sammelt Müll am Riesenlöffel

Arnstadt. Gut 20 Parteimitglieder und Unterstützer wollen Aktion vor den Toren der Kreisstadt am 22. April durchführen.

Die Arnstädter AfD-Stadtratsfraktion wird am Samstag, 22. April, im Bereich Riesenlöffel Müll einsammeln. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Riesenlöffel. „Wir werden den Wanderweg inspizieren und Müll aufsammeln“, sagt der Fraktionsvorsitzende Markus Klimpel, der mit gut 20 Teilnehmern rechnet. Vor den Toren der Stadt, am Aufstieg zum Weinberg, soll einer Sage zufolge einem Riesen der Löffel aus der Tasche gefallen sein. Sage hin oder her – Unrat ist leider viel zu oft in der Natur zu finden.