Arnstädter Auszubildende lernen sich beim Floßpaddeln und Klettern kennen

Arnstadt. Die Azubis von CATL im Ilm-Kreis beginnen die Ausbildung mit Teambuilding hoch oben und auf dem Wasser.

Erstmalig ist die Contemporary Amperex Technology Co., Limited, (CATL) in eine Berufsausbildung gestartet. Seit September erlernen 27 Auszubildende aus neun Nationen in dem Werk am Erfurter Kreuz insgesamt vier technische Ausbildungsberufe.

Ausbildungsleiter Matthias Hilbeck: „Wir starten mit Industriemechanikern, Fachkräften für Lagerlogistik, Instandhaltungsmechatronikern und Maschinen- und Anlagenführern in die Ausbildung.“ Sie begann mit einer Teambuilding-Woche im Kletterpark Hohenfelden und beim Floßpaddeln auf dem Stausee.

Der erste Jahrgang wird in einer neu ausgestatteten Lehrwerkstatt auf dem Werksgelände geschult, die Berufsschule findet in Arnstadt beziehungsweise Ilmenau statt. Zu den Konditionen gehören neben der Aussicht auf eine Übernahme nach erfolgreichem Abschluss auch die umfassende Entwicklung mit Blick auf die Herausforderungen eines digitalisierten Arbeitsmarktes.

Als Hersteller von Akkus für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersystemen sei CATL ein Unternehmen mit Zukunftsgarantie. Ausbildungsschwerpunkte lege man daher auf den Umgang mit Robotik, Automatisierung und moderner Digitaltechnik.