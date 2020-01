Bach der Rebell ist in Berlin auf der Grünen Woche und in Arnstadt im Theater zu erleben.

Arnstadt. Zur Eröffnung der Grünen Woche in Berlin hat der Thüringer Landwirtschaftsminister das Ensemble des Arnstädter Bach-Musicals eingeladen.

Arnstädter Bach-Musical wird in Berlin aufgeführt

Die Grüne Woche in Berlin ist die wohl bekannteste Verbraucherausstellung in ganz Deutschland. Zur offiziellen Eröffnung am Freitagabend hat der Thüringer Landwirtschaftsminister Immanuel Hoff daher das Ensemble des Arnstädter Musicals „Bach – der Rebell“ eingeladen.

Die Darsteller zeigen in den Originalkostümen Ausschnitte aus dem Stück und singen die schönsten Lieder für die Ehrengäste des Freistaates. Da in diesem Jahr der Ilm-Kreis für die Gestaltung des Programmes zuständig ist, hatte sich Landrätin Petra Enders für einen Auftritt des neuen Aushängeschildes des Ilm-Kreises eingesetzt.

Am Samstag ist das Ensemble dann wieder zurück im Theater Arnstadt und zeigt um 19.30 Uhr die achte Aufführung in Arnstadt. Karten gibt es bei den Touristinfos Arnstadt, Ilmenau und Erfurt sowie auf der Internetseite www.theater-arnstadt.de oder unter Telefon: 03628/61 86 33.