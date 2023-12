Arnstädter Bierweg wird 2024 zur Großbaustelle

Arnstadt Stadtverwaltung gibt detaillierten Überblick über den Umleitungsverkehr

Es ist ein Großprojekt innerhalb der Stadt Arnstadt: die Sanierung des Bierweges. Mit der Baumaßnahme verbunden sind erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Stadtverwaltung informiert deshalb schon über die geplanten Umleitungen.

Die alte Brücke ist seit Jahren im schlechten Zustand, weshalb sie mit eingeschränkter Fahrbahn ohne Begegnungsverkehr genutzt werden muss. Aktuell besteht zudem eine Begrenzung auf 24 Tonnen. Die Baukosten werden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt und sind die größtenteils über Fördermittel gedeckt. Die umfassenden Bauarbeiten werden eine Vollsperrung des Bierweges für den öffentlichen Verkehr im Bereich zwischen der Einmündung Mühlweg und etwa 30 Meter hinter der Straßenbrücke erfordern. Das Projekt ist für den Zeitraum von Ende Januar 2024 bis Mitte Dezember 2024 geplant, teilt Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit.

Umleitungen berücksichtigen alle Verkehrsteilnehmer

Die Umleitung für den Kfz-Verkehr in Richtung Agentur für Arbeit und Firma Thales erfolgt über die Ichtershäuser Straße bis zum Kreisverkehr Dammweg. Anschließend führt die Route weiter über den Dammweg in Richtung Knoten „Hammerecke“. An der Ampelkreuzung wird der Verkehr nach links über die Sankt-Florian-Straße und Am Obertrunk in Richtung Agentur für Arbeit und Firma Thales geleitet. Am Knoten Hammerecke wird die Ampelanlage für die Linksabbieger auf den Dammweg angepasst.

Während der Bauzeit wird der Radverkehr auf dem Geraradweg (Nord-Süd-Richtung) über bestehende Wegebeziehungen östlich am Baufeld vorbeigeführt. In westliche Richtung erfolgt die Verkehrsführung über eine unterstromseitig des Bauwerkes vorgesehene Behelfsbrücke.

Fußgänger und Radfahrer werden unterstromseitig über eine Behelfsbrücke umgeleitet. Eine wechselseitige Fußgänger- und Radwegführung entlang des Bierweges wird während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Dabei wird ständig eine Gehwegseite für Fußgänger und Radverkehr aufrechterhalten. Die fußläufige südliche Anbindung des Bierweges an die Straße „Auf dem Anger“ wird über eine provisorische Wegeführung sichergestellt.

Die Arnstädter Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, diese vorübergehenden Änderungen frühzeitig zu beachten. Gleichzeitig werden die ansässigen Firmen gebeten, ihre Mitarbeitenden und den anliefernden Firmen über die Maßnahme zu informieren, um mögliche logistische Anpassungen vornehmen zu können, so Lehmann.