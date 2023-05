Arnstädter Blütenmeer

Arnstadt. In wenigen Tagen beginnt die Sommerbepflanzung:

In voller Blütenpracht präsentieren sich in Arnstadt gerade etliche Blumenbeete. Vor dem katholischen Kindergarten „Sankt Elisabeth“ in der Wachsenburgallee 16 sind derzeit Tulpen und Zierlauch zu begutachten. Weitere blühende Flächen sind in der Wachsenburgallee, von der Rosenstraße bis zur Turnvater-Jahn-Straße sowie in der Lessingstraße und in der Straße der Demokratie am Übergang zur Straße Am Himmelreich angelegt worden. Die Stadt setze auch weiterhin auf Bepflanzung, versicherte Pressesprecher André Kudernatsch. Erst kürzlich wurden die Blumenkästen am Arnstädter Rathaus neu bepflanzt. Ende Mai, Anfang Juni erfolge zudem an den Kreiseln, auf städtischen Beeten und in den Ampeln an den Laternen die Sommerbepflanzung.