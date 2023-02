Arnstädter Faschingsvereine: Bitte kein Konfetti werfen

So sollte Arnstadts Pflaster nach dem Faschingsumzug nicht aussehen.

Arnstadt. Darum bitten Arnstadts Karnevalisten:

Mit einer großen Bitte wenden sich die Faschingsvereine an die Fans, die am heutigen Samstag die Straßen säumen werden, um ab 11.11 Uhr den Faschingsumzug zu sehen. Trotz allen Frohsinns sollte darauf verzichtet werden, Konfetti zu werfen, hieß es. Auch auf den Wagen kommen keine Konfettikanonen zum Einsatz. Grund ist, dass sich die Papierschnipsel bei feuchtem Wetter so gut wie nicht entfernen lassen. Auf Konfetti zu verzichten entlastet die Stadtreinigung.