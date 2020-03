Arnstädter Feuerwehr bekommt ein neues Gerätehaus

„Das hier wird einmal eine Werkstatt.“ Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici steht zwischen meterhohen Betonverschalungen. Über ihm dreht sich der Baukran. Am Haken hängen Metallstäbe, die in gut 50 Metern Entfernung abgesetzt werden. Dort knien Eisenflechter auf der blanken Erde. Kein schöner Job, denn über den Obertunk fegt eisiger Wind Regen hinweg.

Die Bauarbeiter sind es jedoch gewohnt, auch unter widrigen Bedingungen zügig zu arbeiten. Sie wissen: Die Zeit drängt. Ende des Jahres sollen die ersten Fahrzeuge im neuen Feuerwehrgerätehaus stehen.

Die Baustelle verändert ihr Aussehen mittlerweile fast täglich. Langsam, aber sicher werden die Dimensionen des Neubaus sichtbar. Ende dieser Woche dürfte die komplette Bodenplatte gegossen sein. 85 Meter ist sie breit, an ihrer tiefsten Stelle misst sie 36 Meter.

Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici steht zwischen Schalungswänden im hinteren Werkstattbereich. Foto: Hans-Peter Stadermann

Während links, Richtung Dammweg, noch die Bewehrung geflochten wird, wächst auf der rechten Seite schon der hintere Werkstattbereich in die Höhe.

„Ich bin froh, dass wir keinen Winter hatten“, sagt Jörg Dimitrovici. Denn hätten die Arbeiter witterungsbedingt pausieren müssen, wäre der geplante Fertigstellungstermin ins Wanken geraten.

Ist der Werkstattbereich fertig, werden die Fahrzeughallen davorgesetzt. Auf der linken Seite des Baufeldes soll ab April der Sozialtrakt gebaut werden. Die Stahlstäbe, die aus dem Boden ragen, verraten schon jetzt, was dort untergebracht wird. Der Schulungsraum ist zu erkennen, das Treppenhaus, Garderoben und Duschen. In den Etagen darüber finden Büros und Einsatzzentrale ihren Platz.

Ampel soll Verkehr vor dem Gerätehaus bei Einsätzen regeln

Vorbereitet ist auch schon der Bau einer Ampel. Das ist im Notfall wichtig – nicht nur für das Ausrücken der Fahrzeuge, sondern auch, damit Kameraden, die zum Einsatz eilen, gefahrlos auf den Parkplatz abbiegen können.

6,5 Millionen Euro kostet der Neubau. Das entspricht rund 230 Euro pro Einwohner. Geld, das der Sicherheit der Arnstädter dient.

Wird eine Verschalung abgebaut, rückt sie nur einige Meter weiter, damit die nächste Wand gegossen werden kann. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das Arbeitsaufkommen der Arnstädter Feuerwehr, die überwiegend ehrenamtlich arbeitet, ist enorm. Nicht nur im häuslichen Bereich helfen die Kameraden. Sie rücken auch zu Unfällen aus, sind für die Sicherheit am Erfurter Kreuz, auf der A 4 und A 71 und auf der ICE-Trasse verantwortlich. 390 Mal ging 2019 der Melder.

Das Jahr 2020 ist auch nicht ruhiger. In der Nacht zum Montag wurde die Wehr zum 65. Einsatz gerufen – die Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb hatte ausgelöst.

Um für Einsätze von der Türöffnung über das Binden auslaufender Kraftstoffe bis hin zum Großbrand oder zum Unfall mit Chemikalien gerüstet zu sein, sind nicht nur stete Ausbildungen nötig, sondern auch viel Technik.

Platz im alten Gerätehaus reicht nicht für neue Technik

Beschafft wird diese nach einem mit dem Amt Wachsenburg abgestimmten Konzept. Gekauft werden nicht mehr einzelne Fahrzeuge, sondern Wechsellader mit Containeraufsätzen, die für verschiedene Zwecke beladen sind.

Auch in diesem Jahr sollen wieder neue Container geliefert werden. Doch die haben im engen Gerätehaus in der Bärwinkelstraße keinen Platz mehr. „Daher sind wir froh, dass es auf der Baustelle vorwärts geht“, sagt der Stadtbrandmeister. Was die Kameraden am dringendsten benötigen, sind gute Arbeitsbedingungen. Und die bekommen sie am Obertunk.