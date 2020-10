Ganz vorsichtig bugsiert Daniel Schulz den neuen Einsatzleitwagen (ELW 1) aus der Garage in der Bärwinkelstraße in Arnstadt. Nur wenige Zentimeter Platz sind nach links, rechts und oben. Dank der eingebauten Kamera ist es fast kein Problem. Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus, welches gerade am Obertunk gebaut wird, wird dieses Problem wegfallen.

In der vergangenen Woche waren einige Kameraden von der Arnstädter Feuerwehr in die Nähe der niederländische Grenze nach Twist gefahren, um ihr neues „Baby“ in Augenschein zu nehmen. Denn der neue Einsatzleitwagen wurde dort nach den Wünschen der Arnstädter konfiguriert. Auch gab es die ersten umfangreichen Einweisungen in die hochmoderne Technik. Bis Dezember werden weitere Einsatzkräfte dann in Arnstadt an dem neuen Fahrzeug eingewiesen und geschult.

Das neue Einsatzleitwagen ELW1 für die Feuerwehr Arnstadt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das neue Allrad-Fahrzeug hat ein Gewicht von immerhin 4,25 Tonnen, ist 3 Meter hoch 6 Meter lang und 2,10 Meter breit wird bei Einsätzen in der Stadt und den dazugehörigen Ortsteilen zum Einsatz kommen. Im Inneren gibt es zwei Computerarbeitsplätze. Das ELW 1 ist mit einem digitalen und analogen Funksystem ausgestattet, um bei Einsätzen immer eine Verbindung zur Leitstelle halten zu können.

„Sollte es einmal zu einer starken gesundheitsgefährdenden Rauchentwicklung kommen“, erzählt René Schmidt, „dann können wir dank der Lautsprecher mit Bandansagen die Bevölkerung warnen oder auf Gefahren hinweisen“.

Diese umfangreiche Technik hat auch ihren Preis. So kostet das Fahrzeug mit der Sonderausstattung 183.000 Euro. Der Landkreis fördert mit 18.300 Euro den ELW 1, der Freistaat gibt weitere 50.000 Euro dazu. Den restlichen Betrag von 114.700 Euro muss die Stadt Arnstadt bezahlen.

„Weitere Neuanschaffungen für die Feuerwehren der Stadt und deren Ortsteilen sind geplant und werden realisiert“, so Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici. So bekommt die Wehr Rudisleben in den nächsten Tagen ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und die Arnstädter können sich im November noch über einen neuen Kommandowagen (KDOW) für den Brand- und Katastrophenschutz freuen.