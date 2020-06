Arnstadt. Die Arnstädter Familie Stefanowsky wagt trotz Corona-Krise den Schritt in die Selbstständigkeit.

Arnstädter Geschäftsöffnung in der Corona-Krise

Die Corona-Krise vereitelt die ursprünglichen Pläne von Familie Stefanowsky. Existenzängste plagen das Paar. Doch sie lassen sich nicht entmutigen. Im Gegenteil: Trotz noch laufender Krise gehen sie gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit dieser Woche steht der Name Stefanowsky in Arnstadt nicht nur für Optik, sondern auch Akustik.

Marina Stefanowsky ist Augenoptikermeisterin und hat ihren Geschäftsteil bereits seit einem Jahr. Ihr Mann Hauke Stefanowsky hat seinen Meister in der Hörakustik. Das Paar spielt schon lange mit dem Gedanken, in die Selbstständigkeit zu gehen. „Wir wollten erst einmal schauen, wie das Geschäft von meiner Frau läuft, ich blieb zunächst im Anstellungsverhältnis“, erzählt Hauke Stefanowsky.

Nach über einem halben Jahr steht fest, dass die Optik durch die Akustik erweitert wird. Planung und Arbeiten beginnen bereits im vergangenen Jahr. Der Gatte kündigt den Job im November zum Februar hin. Denn die Geschäftseröffnung ist für Anfang März geplant.

Strenge Hygienevorschriftengelten im Geschäft

„Doch dann kam Corona.“ Die Kundschaft bleibt aus, die Einnahmen fehlen und die Existenzsorgen schwingen wie ein Damoklesschwert über dem Paar. Doch sie lassen sich nicht entmutigen, gehen den geplanten Weg weiter. „Es gibt kein Zurück mehr.“ Und nun schaut das Paar auch wieder ganz optimistisch und zuversichtlich nach vorne.

Trotz Freude über eine gelungene Eröffnung und viel Zuspruch, gelten weiter die strengen Hygienevorschriften. Das bedeutet auch, sobald ein Kunde eine Brille angefasst oder aufgesetzt hat, muss diese gereinigt und desinfiziert werden. Während die Optikerin vorwiegend mit Laufkundschaft arbeitet, empfängt ihr Mann die Klienten nach Termin. Dadurch sei auch stets gewährleistet, dass nur drei Kunden im Arnstädter Geschäft sind.

Hauke Stefanowsky ist Hörakustikmeister und hat mit seiner Frau nun ein Geschäft in Arnstadt. Foto: Antonia Pfaff

„Abstand können wir beide aber eigentlich nicht halten.“ Deshalb ist dem Paar auch das Tragen des Mund- und Nasenschutzes sehr wichtig – sowohl bei sich als auch der Kundschaft. Für die Optikermeisterin ist das bei ihrer täglichen Arbeit kein Problem. Sie kann Beratung und Sehtest mit Maske durchführen.

Herausforderungen hat da eher ihr Mann. „Ich darf im Gespräch mit dem Kunden den Mund- und Nasenschutz abnehmen.“ Denn er arbeite mit Menschen, die schwer hören. „Wenn ich ihnen das Hörgerät zum Reinigen abnehme, verstehen sie mich akustisch kaum noch. Sie schauen dann auf meine Lippen, um davon abzulesen. Allerdings ist das unter der Maske nicht möglich“, erklärt Hauke Stefanowsky die Problematik.

Bei einem Akustiker kann genau wie bei einem Optiker ein Hör- und Sehtest gemacht werden. Allerdings braucht es bei der ersten Versorgung das Rezept eines Ohrenarztes. „Es ist immer gut, wenn Handwerk und Medizin zusammenarbeiten“, meint er.

Auf das Miteinander und die gemeinsame Arbeit freut sich das Paar nun. Denn vor der Selbstständigkeit sind beide im Außendienst tätig. „Eigentlich hatten wir nur noch eine Wochenend-Beziehung.“ Doch das ist nun Geschichte. Nun leben sie nicht nur miteinander, sondern arbeiten auch gemeinsam.