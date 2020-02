Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Grundschüler zeigen Herz

Als Marcus Köhler (vorn links) vom Kinderhospiz in Tambach-Dietharz am Donnerstag die Ludwig-Bechstein-Grundschule besucht, begrüßen ihn die 60 Tanz- und Chorkinder der Schule mit einem Pinguin-Tanz und einem Lied. Anschließend übergibt Leni – hier mit Lehrerin Jessica Jacob – aus der vierten Klasse ein Spendenscheck über 150 Euro für das Kinderhospiz. Das Geld stammt von den Auftritten beim Advent unterm Turm und beim Weihnachtsmarkt in Arnstadt. Als Dankeschön darf sich die Schule jetzt „Schule mit Herz“ nennen. Gleichzeitig haben Jessica und Philipp Jacob, auch bekannt als das Jazzy-Duo aus Arnstadt, 808,50 Euro vom Konzert im Theater Arnstadt an das Kinderhospiz übergeben.