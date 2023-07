Arnstädter Kinderbibliothek startet Leseprojekt für Kinder

Carona Möller eröffnet die das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ mit einer kleinen Geschichte zum gemeinsamen Lesen in der Kinderbibliothek im Prinzenhof in Arnstadt. Die Schüler der Grundschule Holzhausen hören gespannt zu.

Arnstadt. Die Holzhäuser Grundschüler sind die ersten Teilnehmer beim Projekt „Ich bin eine Leseratte“ in der Kinderbibliothek in Arnstadt.

Bücher sind mehr als nur Stubenhocken. Besonders für Kinder ist es eine wichtige Beschäftigung. Reisen in entfernteste Gedankenwelten und gemeinsamer Austausch fördern das Denken. Die jahrgangsgemischte Klasse 1 und 2 der staatlichen Grundschule „An der Wachsenburg“ ist zur Eröffnung des diesjährigen Freizeit-Leseprojekts „Ich bin eine Leseratte“ in die Kinderbibliothek in Arnstadt gekommen. Sie sind die ersten Teilnehmer, aber sicherlich nicht die Letzten.

Das Projekt wird das siebte Mal von der Kinderbibliothek der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt ausgeführt. Es ist eine Kooperation mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen. Auch mit dabei ist die lokale Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, von der Melanie Rudolph und Sebastian Moehrke zur Eröffnung erschienen sind.

Lesen als Möglichkeit mit anderen zusammenzukommen

Bibliothekarin Carona Möller leitet die Zeremonie. Sie bedankt sich bei allen Unterstützern und begrüßt die Schulkinder. Sie hat für die Kinder ein kleines Buch mitgebracht. Es handelt von Maus, Hase, Igel und Fuchs, die das Buch des Bären entdecken und ihm zurückbringen. Anfangs ist der etwas grummelig, doch schnell merken die Fünf: „Gemeinsam lesen macht Spaß.“

Der Name ist Programm, erklärt Möller. „Wir haben schon viele Anrufe von Kindern bekommen, die gerne mitmachen wollen.“ Das gehe so weit, dass viele Kinder sich zusammen in der Bibliothek verabredet haben. Ob Freunde, Eltern oder Großeltern: Das Projekt sei eine Möglichkeit, viele Leute in die Bibliothek zu bringen. Für das Projekt wurden sechs Bücher zu verschiedenen Themen ausgewählt. Alle Bücher sind auf junge Leser ausgerichtet.

Nach der Eröffnung für das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ in der Kinderbibliothek im Prinzenhof in Arnstadt sind die Kinder direkt fleißig am Lesen. Foto: Noah Christ

Bereits kurz nach der Begrüßung wuseln die Schüler durch die kleine Bibliothek. Schnell sind Bücher gefunden und die Kinder versinken in den Seiten. Die verantwortliche Lehrerin Heike Klippstein ist stolz auf ihre Schützlinge. Sie hätten alle Freude an der Veranstaltung. Von ihrem Leseclub seien sie bereits an viele Bücher herangeführt worden. Dennoch sei es schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig mitziehen und anspornen.

Verlosung und Lesefest im Herbst

Zum Abschluss hält Möller noch mal eine kleine Überraschung für die Kinder parat. Die Kinderbibliothek hat eine ganze Kiste voller Bücher aus den Leseratte-Aktionen der vergangenen Jahre zusammengesammelt und verschenkt diese nun an die Klasse. Die Schüler staunen nicht schlecht, als sie die Neuigkeit hören und überall sind lächelnde Gesichter zu sehen.

Alle Kinder von acht bis zwölf Jahren können an dem Leseratten-Projekt teilnehmen. Dafür können sie sich in der Kinderbibliothek ein kleines Arbeitsheft abholen. Darin stehen Fragen zu den sechs ausgewählten Büchern des Projekts. Mit dem ausgefüllten Heftchen können die Kinder dann an einer Verlosung teilnehmen. Einsendeschluss ist der 20. Oktober. Zum Abschluss soll ein Lesefest für die Teilnehmer stattfinden.