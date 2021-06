Arnstädter Kunsthalle startet wieder durch

"Weibsbilder 2.0" ist die neue Ausstellung überschrieben, die Elke Albrecht, Clivia Bauer, Marianne Conrad, Katrin Prinich-Heutzenröder, Sybille Suchy, Marion Walther und Rosmarie Weinlich in der Kunsthalle in Arnstadt aufgebaut haben.

Arnstadt. Nach dem Lockdown gibt es in der Kunsthalle wieder Veranstaltungen. Das ist am Wochenende los:

Gleich zwei Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen in der Kunsthalle statt. Am Freitag, dem 25. Juni, wird ab 20 Uhr zu einer musikalischen Lesung mit Clau Blue & Singers Piano eingeladen. Am Samstag, dem 26. Juni, findet die Finissage der Ausstellung „Weibsbilder 2.0“ statt. Eröffnet wurde sie mitten im Lockdown. Zur Finissage ab 20 Uhr sind interessierte Besucher recht herzlich in die Kunsthalle eingeladen.