Arnstädter Linke will intensivere Partnerschaft mit Kassel

Arnstadt. Kleine Delegation der Arnstädter Linke reist nach Kassel. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sind Schwerpunkte beim Treffen.

„Wenn in diesem Jahr die Städtepartnerschaft Kassel-Arnstadt 35 Jahre besteht, sollte dieses Jubiläum Anlass sein, diese Partnerschaft wieder zu intensivieren“, sagt der Vorsitzende der Stadtratsfraktion der Linken, Thomas Schneider. Vor wenigen Tagen waren deshalb Mitglieder der Arnstädter Linken und der Stadtratsfraktion zu einem kommunalpolitischen Erfahrungsaustausch in Kassel.

Dort gab es Gespräche mit der Linksfraktion in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, Magistratsvertretern, dem Seniorenbeirat Werner Wiegand, Jenny Schirmer, S.E.K. Kassel und Vertretern von Vereinen. Immer wieder wurde dabei der Wunsch nach einem Ausbau der Städtepartnerschaft geäußert. Bei einigen der Gesprächspartner war diese bestehende Städtepartnerschaft völlig aus dem Blick geraten. „Der Seniorenbeirat aus Kassel hat mehrfach versucht, mit dem Beirat aus Arnstadt Kontakt aufzu­nehmen, leider ohne Erfolg“, berichtet Schneider.

Die Linke will nun in der Stadtverordnetenversammlung Kassel und im Stadtrat Arnstadt entsprechende Beschlussanträge einbringen, um so die Partnerschaft im 35. Jahr ihres Bestehens wieder mit konkreten Projekten zu beleben. „Solche Partnerschaften sind auch nach über 30 Jahren deutsche Einheit wichtig, um das gegenseitige Verständnis zu fördern und dabei auf Erfahrungen in der jeweiligen Partnerschaft zurückgreifen zu können“, ist Schneider überzeugt. Dies kann und muss alle Bereiche der Stadtgesellschaft einschließen.

Nicht nur die politischen Entscheidungsgremien und die Verwaltungen beider Städte sollten sich austauschen, sondern auch die Wirtschaft, die Vereine und Verbände mit dem Schwerpunkt Soziales, Kultur und Sport.