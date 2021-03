Arnstädter Parcours wird erweitert

Der Sport- und Bewegungsparcours am Südbahnhof soll ausgebaut werden. Wie Heiko Herzer, bei der Stadtverwaltung für den Sport zuständig, kürzlich im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales sagte, ist die Aufstellung von fünf weiteren Sportgeräten geplant. Diese sollen sich besonders an Senioren richten. Der 2019 mit der AOK errichte Parcours werde gut angenommen, erklärte Herzer. In Kooperation zwischen der Stadt und der Krankenkasse war in den letzten Jahren auch ein Trimm-Dich-Pfad auf der Altenburg geschaffen worden. Zudem hatte man dort sowie in der Innenstadt verschiedene Laufstrecken ausgeschildert.

