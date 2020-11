Arnstädter Regelschulleiterin drängt auf Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit

„Ich gebe zu, ich habe eine Problemschule“, sagte Margitta Smarczewski, Direktorin der Robert-Bosch-Regelschule. Im Jugendhilfeausschuss war zuvor die Fortführung der Schulsozialarbeit in Frage gestellt worden, da die Bosch-Schule künftig noch von zwei weiteren Projekten – gefördert über den Europäischen Sozialfonds (ESF) – profitieren wird. Die Abgeordneten fürchteten eine Doppelförderung.

Insgesamt 375 Schülerinnen und Schüler lernen in 17 Klassen, darunter eine sogenannte DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache). Vor allem an Platz mangelt es: Vier Klassen mussten in Container ausgelagert werden. Die Schülerklientel sei sehr heterogen, sagte Smarczewski weiter. 60 Kinder hätten Migrationshintergrund, 14 ein sonderpädagogisches Gutachten und 20 bis 30 Verhaltens- und Lernauffälligkeiten. „Unsere Schülerzahl ist gestiegen, die Anzahl der ausländischen Kinder ist gestiegen, die Anzahl der Schüler, die die Schule besuchen, ist auch gestiegen und auch die Zahl der Schüler, die keinen Schulabschluss erreichen“, führte Margitta Smarczewski aus.

Hier sollen die zwei ESF-Programme ansetzen. Zwei Mitarbeiter sollen sich insbesondere um Kinder mit Lernschwierigkeiten bemühen. Desweiteren soll sich ein Coach um jene Kinder kümmern, bei denen sich abzeichnet, dass sie den Schulabschluss nicht schaffen. Eingerichtet werden soll zudem ein Trainingsraum für Schüler, um dort Einzelangebote für Störenfriede im Unterricht zu gestalten. Es gehe um Schüler, „die einfach keinen Bock auf Unterricht, auf Lernen haben“. Mittels Verhaltenstraining möchte man diese motivieren, wieder am Unterricht teilzunehmen. Die Kindersprachbrücke Jena und der Bildungsträger Meiningen werden diese zwei Projekte an der Schule durchführen. Beide Vorhaben sind vorerst auf zwei Jahre begrenzt.

Für die nötige Integration ausländischer Schüler

Da sie sich aber nur an einen bestimmten Teil der Schülerschaft wenden, sieht Margitta Smarczewski die Fortführung der Schulsozialarbeit, die es bereits seit 2008 an der Bosch-Schule gibt, als dringend notwendig an. „Sie unterstützt uns dabei, ein sozial-angemessenes Verhalten mit den Kindern zu üben“, betonte die Schulleiterin. „Sie unterstützt die Integration von neuen Schülern, die aus dem Ausland kommen. Sie führt thematische Elternabende durch. Sie hilft Schülern nach längerem Krankenhausaufenthalt bei der Wiedereingliederung. Sie führt Demokratieprojekte durch, ist für die Drogenprävention zuständig, gestaltet Theater- und Tanzprojekte“, zählte sie weiter auf. „Ein Abziehen der Schulsozialarbeit aus unserer Schule würde ein riesiges Loch reißen. Und die Problemfamilien, die jetzt von der Einzelfallhilfe profitieren, würden nicht mehr bedient werden“, warb Smarczewski für eine Fortführung.

Der bisherige Träger Marienstift wird allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen, was Margitta Smarczewski bedauerte. „Die Summe, die der Ilm-Kreis für diesen Leistungsbereich bereitstellt, entspricht nicht dem tatsächlichen Kostenaufwand. Das dadurch vorliegende erhebliche Defizit kann vom Marienstift zukünftig nicht mehr abgedeckt werden“, hieß es seitens des Trägers.

Ein Vorwurf, den Jugendamtsleiter Jens Jödicke so nicht stehen lassen will. Die in der Bosch-Schule tätige Mitarbeiterin sei schon sehr lange dabei und entsprechend in einer höheren Gehaltsgruppe als andere Schulsozialarbeiter. „Aber das haben wir im letzten Jugendhilfeplan durch einen Sonderfonds aufgefangen“, erklärt er. Mittlerweile hat das Jugendamt die Schulsozialarbeit an der Bosch-Regelschule neu ausgeschrieben: „Einen interessierten Träger gibt es bereits.“