Arnstädter Rotarier mit neuem Präsidenten

Arnstadt. Christian Ortloff leitet für ein Jahr die Geschicke des Rotary Clubs Arnstadt.

Der scheidende Präsident des Rotary Clubs Arnstadt, Matthias Gehler, übergab in der Stadtbrauerei Arnstadt den Staffelstab an den neuen Präsidenten Christian Ortloff. Dieser leitet seit dem 1. Juli für ein Jahr ehrenamtlich die Geschicke des regionalen Serviceclubs mit seinen 34 Mitgliedern.

Ausgehend vom internationalen Rotary-Jahresmotto „Gib der Welt Hoffnung“ sieht Ortloff die Schwerpunkte in der Fortführung des rotarischen „Schlaganfall-Helferprojekts“, im rotarischen Berufsprojekt „Berufe entdecken – Talente finden“ wie auch in der weiteren Unterstützung der Kindervilla Stadtilm. Präsenz will er auch bei der „Rotarischen Jagd“ bei Gehren und beim Arnstädter Weihnachtsmarkt zeigen. Der studierte Betriebswirt, der eine Werbeagentur leitet, ist seit 2019 Rotarier.