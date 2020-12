Arnstädter Schaukeln kommen in die Kur

Auch die Nestschaukel auf dem Spielplatz in der Arnstädter Marktstraße kommt wie in den Vorjahren in die Kur.

Arnstadt. Abgebaut werden derzeit die Schaukeln auf den öffentlichen Spielplätzen in Arnstadt und in den Ortsteilen. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs nutzen die kalte Jahreszeit, die beliebten Spielgeräte zu überholen. Die Schaukeln sind oft im Dauergebrauch und zudem Wind und Wetter ausgesetzt, so dass die Reparaturen nötig sind. Starke Abnutzungserscheinungen gibt es insbesondere an den Ketten und Gelenken der Schaukeln. Im März 2021 werden die Schaukeln wieder montiert – rechtzeitig zum Frühlingsbeginn. Damit steht dann einem sicheren Schaukelvergnügen auf den Spielplätzen nichts mehr im Wege, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. red