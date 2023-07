Arnstädter Schüler tauchen in die Welt der Ritter ein

Arnstadt. Sechstklässler des Arnstädter Melissantes-Gymnasiums erarbeiten in einem Projekt eine Ausstellung zum Königreich der Thüringer.

Die Welt der Ritter fasziniert Kinder seit eh und je. Wie gut, dass es Menschen wie Michael Kirchschlager gibt, die Jungen und Mädchen mit viel Engagement eben diese Welt näherbringen möchten.

In dieser Woche ist er zu Gast am Arnstädter Melissantes-Gymnasium, wo er gemeinsam mit 15 Schülerinnen und Schülern der sechsten Klassen an einem großen Schulprojekt arbeitet. Mit von der Partie sind auch die Lehrerinnen Kerstin Greßler und Natalia Vlastova.

Marc (von links), Fynn, Hanna, Vincent, Johann und Luis sind ganz begeistert vom vielen Equipment, das der Historiker Kirchschlager mitgebracht hat, um mit den Kindern eine Ausstellung zum Königreich der Thüringer zu kreieren. Obwohl dieses im Jahr 531 unterging, sind noch heute archäologische Artefakte erhalten.