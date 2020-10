Arnstädter schuf Kreuze für Erfurter Ratsgymnasium

Jörg Schröpfer vom Atelier Neumühle in Arnstadt hat für das Evangelische Ratsgymnasiums Erfurt zwei Holzkreuze gebaut. „Es freut mich sehr, dass wir Jörg Schröpfer dafür gewinnen konnten diese zwei Kreuze, die die wichtigste Symbolkraft haben, für unser Gymnasium zu schaffen. In dieser turbulenten Zeit mit so vielen Ungewissheiten ist es aus meiner Sicht wichtig, im Glauben an Gott festzuhalten und auf ihn zu vertrauen“, so die dortige Schulleiterin Anke Hamm.

„Ich habe lange nach dem passenden Holz gesucht und kann zu jedem Werkstück eine Geschichte erzählen“, so Schröpfer. Das größere der beiden Kreuze, das jetzt im Außenbereich installiert wurde, ist aus historischen Fachwerkbalken eines ehemaligen Bauernhauses bei Kirchheim. Schröpfer war es wichtig, für die beiden Kreuze heimische Hölzer zu verwenden. In jedem Kreuz stecken zwischen 30 und 40 Stunden Arbeitsaufwand. „Vor allem der Zinnverguss ist sehr aufwendig.“ Damit meint er die natürlichen Risse des Holzes, die mit Weichlot vergossen wurden. Anschließend behandelte er die alten Fachwerkbalken noch mit Leinöl, um sie vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, so dass das Kunstwerk auch für den Außenbereich geeignet ist. Bei der Installation selbst halfen ihm zwei Freunde, damit das fast drei Meter hohe und knapp zwei Meter breite Holzkreuz mit einem Gewicht von fast 40 Kilogramm am Ende schwebend installiert werden konnte. Das zweite Kreuz ist in seinen Ausmaßen etwa halb so groß wie sein Pendant im Außenbereich und mit neun Kilo auch deutlich leichter. Aufgrund der Wuchsform des verwendeten Holzes hat Schröpfer ein gewundenes Kreuz erschaffen. Das Alter und eine unachtsame Lagerung im Freien verliehen dem Eichenholz eine besondere Struktur und Farbschattierung. „Es sollte unbedingt Eiche sein, damit es zu der Bank darunter passt“, so Schröpfer. „In Kleinbreitenbach bei Plaue bin ich schließlich fündig geworden – schöne, abgelagerte Eichenbohlen.“