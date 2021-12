Arnstädter Schwimmer und Vorsitzender verstorben

Arnstadt. Schwimmverein Arnstadt 1902 nimmt Abschied und trauert um Udo Markewitz

Sportfreund Udo Markewitz ist Ende November im Alter von 61 Jahren verstorben. „Tief bestürzt erhielten wir die schmerzliche Nachricht, dass unser Ehrenmitglied und langjähriger Vorsitzender unerwartet und viel zu früh verstorben ist“, schreibt Hans-Günther Schlieter, Vizepräsident des Schwimmvereins Arnstadt 1902. „Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Tagen seiner Familie und den trauernden Hinterbliebenen.“

Viel zu früh vollendete sich der Lebensweg von Udo Markewitz. Seit über 51 Jahren als aktives Vereinsmitglied, Übungsleiter und Trainer, als Sektionsleiter Schwimmen der ehemaligen BSG „Motor“ Arnstadt und nicht zuletzt als langjähriger Präsident, des 1991 wieder gegründeten Arnstädter Schwimmverein erwarb sich Sportfreund Udo Markewitz unvergängliche Verdienste und Anerkennung. Unter den Fittichen unserer Vereins-Urgesteine Heinz Gleichmar und Kurt Zentgraf erlernte er in der Sektion Schwimmen der ehemaligen BSG „Motor“ Arnstadt 1970 das schwimmerische ABC und war in seiner Jugend begeisterter und erfolgreicher Schwimmer, Flossenschwimmer und Taucher. Nach Berufsausbildung, Armee und Studium fand der junge Eisenbahner und stellvertretende Leiter des Arnstädter Hauptbahnhof den Weg zurück in den Schwimmverein und wurde im Dezember 1989 als Sektionsleiter an die Spitze gewählt.

Mit und nach der Wende und der damit verbundenen schwierigen Übergangsphase, die auch im Verein für viel Brüche und Umbrüche sorgte, war es Udo Markewitz und seinem organisatorischen Geschick, seinem persönlichen Engagement und seinen vielen Kontakten zu verdanken, dass sich der Arnstädter Schwimmverein zu einer sportlichen und gesellschaftlichen Heimat für viele Arnstädter entwickelte und Zulauf erhielt. Höchste Anerkennung für Udos Wirken und dem Arnstädter Schwimmverein waren das 9o. und 100-jährige Jubiläum unseres Vereins und die traditionellen, länderübergreifenden und traditionellen Schwimmwettkämpfe im Arnstädter Sport- und Freizeitbad. Wie schwer es Udo gefallen ist, sein Amt als Präsident des Arnstädter Schwimmverein im Jahre 2009 nieder zu legen wissen die, die mit ihm in dieser herausfordernden Zeit eng zusammenarbeiteten.

Stolz wäre er bestimmt, dass seine ersten Enkelkinder vor wenigen Tagen in Arnstadt ihr „Seepferdchen“ ablegten. „Mach es gut Udo“, schreibt das Präsidium des Vereins und bedankt sich für sein Wirken.