Arnstädter Sportbad mit neuen Angeboten für Frauen

Das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt führt ab September wieder Wellnessabende für Frauen durch.

Arnstadt. Saunalandschaft öffnet wieder. Kurse machen Mütter kurz nach der Geburt wieder fit und stärken die Bindung zum Kind

Die ersten Schwimmbäder im Ilm-Kreis haben witterungsbedingt die Saison bereits beendet. Das Team des Sport- und Freizeitbads Arnstadt darf nun aber endlich wieder durchstarten.

„Am 17. September öffnen wir endlich wieder unsere Saunalandschaft“, verrät Badchef Oliver Steinacker. Auch Wellnessabende soll es dann wieder geben. Diese richten sich explizit an Frauen, die sich eine vierstündige Auszeit gönnen und die Seele baumeln lassen wollen. Im Eintrittspreis enthalten sind ein Begrüßungsgetränk und Snacks.

Die Wellnessabende finden am 26. September, 10., 17. und 24. Oktober jeweils ab 18.15 Uhr statt. Tickets können gebucht werden unter: www.bad-arnstadt.de/angebote/wellnessabend.

Auch Kurse werden im Sport- und Freizeitbad angeboten. Neu ist die Kooperation mit dem Anbieter „fitdankbaby“, dessen Kurse sich an alle werdenden oder frisch gebackenen Mütter richten.

„Mütter kennen das: geschwächte Muskulatur, Müdigkeit – von fit kann erst mal keine Rede sein. Aber gezieltes Training ist besonders wichtig, um fit für den Alltag mit Kind zu sein“, weiß Steinacker. Wichtig sei, dass das Training auf die Zeit nach der Geburt ausgerichtet und auf dem aktuellsten Stand sei. Im Fokus steht die Kräftigung der Körpermitte. Die Übungen sind alltagsnah und das Baby wird mit einbezogen.

„Das ist praktisch, da man keinen Babysitter organisieren muss und zum anderen verbringt die Mama Quality-Time mit ihrem Baby und stärkt die Mutter-Kind-Bindung“, sagt die Physiotherapeutin Annabell Grübel, welche die Kurse in Arnstadt leiten wird.

Jeder „fitdankbaby“-Aqua-Kurs umfasst acht Termine. Zusätzlich gibt es auch einen „fitdankbaby“-Outdoor-Kurs. Dieser startet am Eingang des Sport- und Freizeitbades und führt die Mamas mit ihren Babys in die Natur, etwa auf das Außengelände des Bades oder in die Geraaue.

Teilnehmen können alle Mütter, deren Kinder zwischen drei und zwölf Monaten alt sind. Alle weiterführenden Informationen zu den Kursen sowie die Buchungsmaske sind auf der Homepage unter: www.bad-arnstadt.de/kurse/fitdankbaby abrufbar.