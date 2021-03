Für Hunde im Wipfratal gelten künftig dieselben Steuersätze wie für Vierbeiner, die auf dem Gebiet der Kernstadt leben. Damit ist ein weiterer Schritt in Sachen Gebietsreform vollzogen.

Arnstädter Stadtrat passt Verträge und Satzungen an

Im Frühjahr 2023 soll der neue Kindergarten im Mühlweg endlich bezugsfertig sein. Das stellte Bürgermeister Frank Spilling (pl) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in Aussicht.