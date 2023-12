Arnstädter Tierpark öffnet Adventsfenster und lädt zur Weihnacht

Arnstadt Ponyreiten, Kinderkarussell, Stockbrot und Versorgung locken viele Besucher

Da staunten Alpakas, Kattas und Zwergziegen nicht schlecht. Wer war denn da am Sonntag im Arnstädter Tierpark zu Besuch? Weihnachtsmann und Weihnachtsengel flanierten zwischen den Gehegen und verteilten Süßigkeiten. Natürlich nur an die Kinder. Zum vierten Mal hatte der Tierparkverein zur Tierparkweihnacht geladen. „Eigentlich ist es ja erst unsere dritte Richtige, denn als sie wegen Corona ausfallen musste, war der Verein erfinderisch, verlegte sie einmal in den Mai und feierte Mai-Nachten“, erinnerte sich Kulturbetriebschef Jörg Neumann.

Neumann selbst hatte den Part das Geschichtenvorlesers übernommen, denn an diesem Tag fand auch das tägliche Arnstädter Adventsfenster in der „Fasanerie“ statt. Vorgelesen wurde die Geschichte „Die kleine Weihnachtseule“ von Ellen Kalish und Gideon Sterer. Sie basiert auf der wahren Geschichte eines Käuzchens, das unfreiwillig mit dem großen Weihnachtsbaum fürs Rockefeller Center Richtung New York reiste, dort aber hilfsbereite Menschen fand.

An den Tierparkverein gab es von Jörg Neumann „ein großes Dankeschön für die viele Arbeit, die er leistet.“ Er sei ein wichtiger und zuverlässiger Partner und „die Lokomotive, die uns anschiebt.“ Im Tierpark habe es einigen Investitionsstau gegeben, den man nun schrittweise abbaue. Die Besucherzahlen zeigten die gute Entwicklung. „Noch 320 Besucher und wir haben wieder, wie im Vorjahr, 30 000“, erklärte Tierparkchef Maik Wedemann. Eine Zahl „die uns schon stolz macht“, ergänzte Jörg Neumann.

Und so hofften beide, dass die Tierparkweihnacht am Sonntag, ausreichend Besucher anlockte, um den Rekord zu knacken. „Solche Veranstaltungen sind wichtig, um Besucher außer der Reihe anzuziehen“, dankte Neumann in Richtung Vereine. Der hatte mit Ponyreiten, Kinderkarussell, Stockbrot und Versorgung einiges aufgefahren.