Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Tierpark warnt vor Betrügern

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde im Raum Arnstadt mehrfach an Haustüren geklingelt um angeblich Spenden für den Arnstädter Heimat-Tierpark zu sammeln. Die Sammler appellierten dabei an das Mitgefühl mit den Tieren des Tierparks.

„Wir sammeln keine Spenden an Haustüren oder privaten Grundstücken – es handelt sich hierbei offenbar um Betrüger. Bitte spenden Sie kein Geld und gewähren Sie keinen Eintritt in Ihre Wohnung“, warnt Tierparkleiter Maik Wedemann. Auch der Tierparkverein distanzierte sich von der Sammelaktion. „Wenn Sie etwas Gutes für unsere Tiere tun wollen, können Sie bei uns im Tierpark Tierpatenschaften abschließen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Spende auch dort ankommt, wofür Sie gedacht ist“, so der Rat von Maik Wedemann an Spendenwillige.