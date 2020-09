Arnstädter Verwaltung muss erneut viele Bäume fällen lassen

Unter anderem in der Stadtilmer Straße sind Fällungen nötig, weil Bäume abgestorben sind.

Arnstadt. Ein Gutachter stellt bei 155 Straßenbäumen in Arnstadt massive Schäden fest, 18 weitere Bäume werden begutachtet.

Knapp 5000 Bäume, die entlang der Arnstädter Straßen stehen, wurden in den letzten Monaten von Experten begutachtet. In 1300 Fällen rieten die Gutachter dazu, Maßnahmen zu ergreifen. „Zum Teil handelt es sich um allgemeine Pflegemaßnahmen“, erklärte Helen Lehmann, Sachbearbeiterin für Bäume und Grünflächen in der Stadtverwaltung, im Bauausschuss. Teilweise müssten Äste oder Kronenteile entnommen werden, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.