Arnstädter Wanderweg „Von Bach zu Goethe“ erneut zertifiziert

Arnstadt. Das hat es mit den neuen Wegemarken auf sich:

Bereits zum sechsten Mal wurde jetzt der Wanderweg „Von Bach zu Goethe“ vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg ausgezeichnet. Damit darf er weitere drei Jahre mit dem Prädikat „Wanderbares Deutschland“ für sich werben. Viele Wanderer orientieren sich bei der Planung ihrer Reisen an der Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband.

Die Vorbereitung des 25 Kilometer langen Wanderweges auf die Zertifizierung wurde durch den Arnstädter Wander- und Freizeitverein unterstützt. Die Herausforderungen waren groß, weil einige Wegemarkierungen verblasst waren und erneuert werden mussten. Dafür wurde erstmals eine neue Technik eingesetzt. Statt die Markierungen zu zeichnen, wurden Metallplaketten aufgeklebt, die deutlich länger halten.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt kam aus dem Landratsamt. Außerdem stellte der Landkreis Mittel für die Umsetzung der Thüringer Wanderwegekonzeption bereit, mit denen eine Erstausstattung an Wegmarken für die Hauptwege der Bachstadt Arnstadt angefertigt werden konnte. Mit dem Material sollen nun auch die Markierungen an den Luther- und Pilgerwegen sowie am Geo- und Genussweg „Vom Bier zur Bratwurst“ verbessert werden.