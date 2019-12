Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Züchter räumt bei Deutscher Meisterschaft ab

Holger Schweinsberger ist kein unbekannter mehr in der Kaninchenzüchterszene. Der Arnstädter, der seit acht Jahren im Arnstädter Verein T 11 aktiv ist, züchtet schon seit 15 Jahren Deutsche Kleinwidder rot. In diesem Jahr haben seine Zuchttiere 60 Jungtiere zur die Welt gebracht. Die acht Besten – fünf Rammler und drei Häsinnen – nahm er jetzt mit nach Karlsruhe. Dort fand nämlich die Deutsche Meisterschaft vom Zentralverband Deutsche Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK) statt. „Und das ist ein kostspieliges Hobby“, erzählt Schweinsberger. „Die Tiere mussten schon drei Tage vor Ausstellungsbeginn abgegeben werden und so war ich fünf Tage in Karlsruhe. Aber ich habe dies gleich genutzt, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen, auch für meinen ersten Enkel Lenny“.

Mit seiner Sammlung – dazu gehören vier Tiere (drei Häsinnen und ein Rammler) – räumte der Arnstädter wieder ab. Mit 380,5 von 400 möglichen Punkten waren seine Tiere nicht zu schlagen und er wurde verdient Deutscher Meister bei der 34. Bundeskaninchenschau. „Ein Geldsegen war da nicht zu erwarten, wenn man Glück hat, kann man gute Zuchttiere verkaufen oder eben auch kaufen“, schmunzelt Schweinsberger. Die Preisrichter legen sehr viel Wert auf das Fell, Gewicht, Körperform, Pflegezustand und Farbe. Einwichtiges Kriterium sind die beiden Ohren. Diese sollten zusammen nicht kürzer als 30 und nicht länger als 36 Zentimeter sein. Er hatte bisher das Glück des Tüchtigen, wurde jetzt insgesamt zweimal Deutscher Meister und zweimal Vizemeister. Auch nahm er schon an der Europameisterschaft teil, belegte da aber keinen vorderen Rang. Er investiert viel Zeit in die Pflege seiner Tiere und erhält dabei Unterstützung in der Familie. So hatte sich seine Tochter Lisa um die anderen Tiere gekümmert während er bei der DM war. Holger Schweinsberger liebt seine Tiere, nimmt sie täglich in den Arm. Nur so können sie ganz ruhig für das Foto auf dem Tisch sitzen. Und bei den Preisrichter kommt das auch gut an.