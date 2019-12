Arnstädter Zweckverband erhöht die Gebühren

Erst einmal gab es eine gute Nachricht: Der Jahresabschluss des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung (WAZV) für das Jahr 2018 wurde vom Wirtschaftsprüfer und dann auch von der Verbandsversammlung am Montagabend „abgenickt“ – es ist der 26. in Folge mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt.

Im Bereich Trinkwasser machte der WAZV im letzten Jahr rund 585.000 Euro Gewinn, im Bereich Abwasser sind es rund 46.000 Euro auf der Habenseite. Trotzdem gibt es Probleme. Denn die Gewinne sind im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig, was neben den notwendigen Investitionen auch am Umsatzrückgang liegt. WAZV-Werkleiter Wolfgang Treyße sagte, im privaten Bereich sei das kaum spürbar, aber bei dem der Industrie schon. Wie etwa durch die Insolvenz bei Solarworld. Ob das durch die Neuansiedlung des chinesischen Batterieherstellers CATL kompensiert werden könne, sei fraglich und bleibt abzuwarten.

Und dann ist da noch der Investitionsstau. „Wir haben noch viel Schrott in den Ortsnetzen“, so Peter Fidelak, der technische Werkleiter des WAZV, am Montagabend. Und das trotz teilweise erheblicher Investitionen wie in Arnstadt, Elxleben, Wüllersleben oder Großliebringen. Fördermittel fließen nur spärlich, man bekomme sie nur mit entsprechendem Eigenmitteln, erstmals seit Jahren müsse der WAZV deshalb auch wieder Kredite aufnehmen.

Das alleine reicht aber nicht aus. „Wir befinden uns in einem Teufelskreis, sollen die gesetzlich vorgeschriebene Anschlussrate an zentrale Kläranlagen im Verbandsgebiet erhöhen, können dies aber auch nur mit dem entsprechenden Geld bei einer Förderquote von oft nur etwas über 20 Prozent“, so Treyße. Da beiße sich die Katze in den Schwanz.

Was bleibt? Eine Gebührenerhöhung für die Abwasserbehandlung. Es ist die erste seit Januar 2015, Grund hierfür sind unter anderem auch die erhöhten Kosten für den WAZV bei der Entsorgung des Klärschlammes.

Ein „normaler“ Einleiter eines Grundstückes mit einem Einfamilienhaus zahlt bislang und bis Ende des Jahres eine Grundgebühr von 5,50 Euro pro Monat, ab dem 1. Januar wird diese Grundgebühr auf 7 Euro monatlich erhöht. Hinzu kommt dann noch die Gebühr pro Kubikmeter eingeleiteten Abwassers. Diese steigt von bisher 2,42 auf 2,54 Euro bei den Volleinleitern, also jenen, die per Kanal an zentrale Kläranlagen angeschlossen sind. Bei den Teileinleitern – jene mit Hauskläranlagen – gilt bei der Grundgebühr das gleiche. Sie zahlen dann ab 1. Januar statt bislang 2,14 Euro pro Kubikmeter dann 2,26 Euro. Dazu kommt dann noch eine weiter Gebühr für das Entsorgen des Klärschlammes, der abgefahren werden muss: Pro Kubikmeter steigt sie von bisher 40 auf nun 45 Euro. Laut Treyße kommen da bei einem Einfamilienhaus da höchsten zwei oder drei Kubikmeter im Jahr zusammen.

In Elxleben wird es im kommenden Jahr mit den Kanalbauarbeiten weiter gehen, und zwar im Bereich westlich der Wipfra. Wenn es die Witterung zulässt, sollen dort ab Anfang März die Abwasserkanäle und die Trinkwasserleitung verlegt werden. Der Auftrag ging an die „Strabag AG“. Die Arbeiten hier dauern planmäßig bis März 2021. In Wüllersleben soll der Abschnitt von der Kirche in der Ortsmitte bis zum Ortsausgang in Richtung Stadtilm im nächsten Jahr in Angriff genommen und auch fertiggestellt werden, das hat dann wieder eine Sperrung der Ortsdurchfahrt zur Folge, die aber kürzer als die in diesem Jahr andauern soll. Und auch in Arnstadt wird an den Leitungen für das Mischwasserkonzept weiter gebaut.