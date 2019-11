Arnstädterinnen zeigen ihre schönsten Weihnachtskrippen

Schon viele Jahre organisieren die beiden Arnstädterinnen Cordula Kullmann und Adelheid Angrik den Krippenweg in der Kreisstadt. Bei diesem zeigen vorwiegend Geschäftsleute in ihren Schaufenstern, in diesem Jahr sind es 40, die verschiedensten Krippen aus aller Welt. Zur Eröffnung des Krippenweges am kommenden Freitag um 17 Uhr auf dem Markt in Arnstadt werden Cordula Kullmann und Adelheid Angrik die Besucher mit einer eigenen Krippenausstellung überraschen. Beide haben über 100 Krippen, die Kleinste ist in einer Walnuss, aufgebaut. Zu sehen sind die Schätze bis zum Sonntag (1.12) in Arnstadt auf dem Markt 10.