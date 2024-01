Ilm-Kreis. Training für die Stimme, Wintermarkt und ein literarischer Gesprächsabend

Vorbereitung für Ausschüsse

Am Dienstag, 9. Januar, trifft sich ab 17.45 Uhr die Fraktion Pro Bockwurst-SPD-Ilmenau Direkt zur Fraktionssitzung im Sitzungsraum Obertorstraße. Das Treffen dient der gegenseitigen Information und Vorbereitung der Arbeit in den Ausschüssen des Stadtrates. Anschließend ab 19 Uhr findet der kommunalpolitische Stammtisch von Pro Bockwurst als Hybrid-Variante statt. Thema des Treffens sind die von der Wählergemeinschaft verfolgten Schwerpunkte in der nachhaltigen Entwicklung Ilmenaus bis 2029. red