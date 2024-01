Arnstadt. Die Linke erinnert in Arnstadt an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.

Die Partei der Linken trifft sich zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am Sonntag, 14. Januar, um 10 bis 11 Uhr am Güldenen Greif auf dem Markt in Arnstadt. In diesem Jahr steht das Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg besonders unter dem Zeichen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen und der weltweiten Kriege.