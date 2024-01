Gräfinau-Angstedt. Der Wanderverein Gräfinau-Angstedt lädt zu Wanderrundkursen ein.

Am Samstag, dem 13. Januar, können sich Wanderlustige zwischen 10 und 16 Uhr ab dem Start/Ziel „Mehrzweckhalle Georg Juchheim“ in Gräfinau-Angstedt auf Wanderrundkurse über 6 und 10 Kilometer rund um Gräfinau-Angstedt, in Richtung Dorotheental und Brandberg begeben. Ab 15 Uhr kann die 6 Kilometer-Strecke auch als Fackelwanderung begangen werden. Fackeln sind auf der Wanderstrecke erhältlich. Die markierten Rund-Wege sind auch für Nordic Walking-Wanderer bestens geeignet. An den Wanderstrecken sind mehrere Verpflegungspunkte eingerichtet. Für das leibliche Wohl ist im Start- und Zielbereich sowie auf der Wanderstrecke bestens gesorgt. Pkw können auf den Parkplätzen am Marktplatz, am Friedhof, in der Kastanienallee oder auf dem Vorplatz vor der ehemaligen Gaststätte Obstweinschänke gegenüber dem Torteich geparkt werden. Die Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt e.V. freuen sich über Wandergäste, egal ob als Verein, in Familie oder als Einzelwanderer aus dem Ilm-Kreis.