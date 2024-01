Stadtilm. Der Rentnerfasching in „Blaunasien“ ist ein voller Erfolg und macht Lust auf mehr. Die Karten sind knapp.

„Es war einmal ein Karnevalsverein, der hatte sich ein gar märchenhaftes Motto gegeben und bezauberte damit seine Fans in Blaunasien.“ So oder so ähnlich könnte das Märchen vom Stadtilmer Carneval Club (SCC) in diesem Jahr beginnen, steht die aktuelle Karnevalssaison doch unter dem Motto „Wie im Märchen.“ Märchenhaft im vielfachen Sinne präsentierte sich dann auch das Bühnenprogramm beim Rentnerfasching am Sonntag, der den Auftakt in die närrische Hochzeit darstellte.