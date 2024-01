Ilm-Kreis. 500 Kurse sind bis zum 14. Juni geplant. Papierfloristik, Chinesisch und eine Textilausstellung im Angebot

Es geht mal wieder los: Das Frühjahrssemester der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau beginnt am 15. Januar für alle Wissbegierigen, Freizeit nützlich Verbringende, beruflich sich Weiterbildende, für Kinder und Senioren. Grund genug, mal das Jahr 2023 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick zu geben. Dafür habe man sich bewusst die Keramikwerkstatt in der VHS Arnstadt ausgesucht, sagt Mandy Hallbauer, die Direktorin, am Dienstag. „VHS muss man leben, spüren, fühlen, riechen.“ Um uns herum hängen Grafiken, stehen Keramikfiguren, hier wird ansonsten getöpfert, gemalt, werden Collagen erstellt, chinesische Tuschmalerei findet auch statt. Die Fachbereichsleiterin Kultur und Gesellschaft, Michaela Opel, könnte ja noch so viel weiteres an abwechslungsreichen Kursen aufzählen. Sie ist eine von 18 Festangestellten, im letzten Jahr hatte die VHS 200 Kursleiter.