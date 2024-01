Ilmenau. Über 30 Jahre ist es her, da hat Bernd Frankenberger die Freien Wähler Ilmenau mitgegründet. Nun taucht bei einer anderen Partei auf.

Kaum jemand kann auf eine so lange Geschichte als Stadtratsmitglied wie Bernd Frankenberger zurückblicken. Seit einem Vierteljahrhundert, also seit 1999, sitzt er in dem Ilmenauer Gremium, war zuvor bereits neun Jahre lang berufener Bürger unter anderem im Kulturausschuss.