Die CDU in Ilmenau hat ihre Kandidatenliste für die Stadtratswahl am 26. Mai aufgestellt. Insgesamt werden 36 Kandidaten – theoretisch für jeden Stadtratssitz einer – antreten. „Vom Förster, Polizisten, Arzt, Gastronom, Unternehmer, Professor, Handwerker, Jung und Alt, beinahe aus jedem der 16 Ortsteile. Kurzum: Viel Erfahrung, damit wir unser Ergebnis der letzten Wahl wieder erreichen oder verbessern können“, so Stadtverbandsvorsitzender Andreas Bühl.