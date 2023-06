Beim Pleinair 2020 am Knöpferhaus in Holzhausen.

Auch Anfänger sind zum Malen in Holzhausen willkommen

Holzhausen. Freude und Lust am Malen und Zeichnen im Freien weckt der Arnstädter Mal- und Zeichenzirkel in Holzhausen bei einem Pleinair am Knöpferhaus.

Nach der am 5. Juni eröffneten Ausstellung „Wald-Ansichten“ in den Schaufenstern der Kreativ-Räume des Schlossmuseums Arnstadt in der Rankestraße 5 bereiten die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels Arnstadt die nächste Veranstaltung vor. Inspiriert von dem Schaffen des Thüringer Malers Otto Knöpfer ist die Idee von einem Mal-Wochenende im Freien zu einer beliebten Tradition geworden. Dabei können die Organisatoren auf die Unterstützung des Freundeskreis Otto Knöpfer zählen.

Die Vereinsmitglieder freuen sich darauf, vom 17. bis 18. Juni in den Räumlichkeiten des Knöpfer-Hauses in Holzhausen viele bekannte Gesichter, aber vor allem auch neue interessierte Leute mit Freude und Lust am Zeichnen und Malen kennenzulernen. Auch Anfänger sind herzlich willkommen. Als Motive dienen kleine Stillleben, Blumen und die beeindruckende Umgebung. Eigene Materialien für das Malen im Freien können mitgebracht werden. Für Landschafts- und Naturstudien eignen sich Aquarellfarben, Kohle oder Pastelle. Für den Anfang tut es aber auch erstmal der gute alte Bleistift und ein Zeichenblock.

Auf Wunsch gibt es professionelle Tipps und Hinweise. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 9.30 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.