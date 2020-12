Auch im Winter gibt es leckere Waldpilze

Da sind sich Lea und Melina (rechts) einig: Der Fliegenpilz gehört nicht in den Korb

Man mag es kaum glauben, aber es gibt Leute die gehen derzeit mit ihren Korb in den Wald, um frische, leckere Pilze zu suchen. „Dazu gehören auch die Austernseitlinge“, erzählt Pilzberaterin Yvonne Gießler-Stumpf aus Großlieblingen. Bei diesem Pilz ist es wichtig, dass er ausreichend gegart werden muss. Ein roher verzehrt kann zur langsamen Zerstörung der roten Blutkörperchen führen. Dann gibt es noch das Judasohr welches derzeit im Wald zu finden ist, erzählt die Pilzberaterin. Dieser Vitalpilz ist ein Heilpilz in der Naturheilkunde oder in der traditionellen Chinesischen Medizin. Dieser wird verwendet gegen Wundschmerzen, Bluthochdruck, Entzündungen, Durchblutungsstörungen oder zur Regulierung des Blutfettspiegels. Ein weiterer Winterpilz ist der Samtfußrübling – er ist zugleich der leckerste Winterpilz! Da es besonders bei diesen Pilzen leicht zu Verwechslungen kommen kann, sollten nur erfahrene Pilzkenner diese sammeln, oder vor dem Verzehr eine Pilzberatungsstelle aufsuchen. „Wir Helfen auch im Winter“, erzählt Yvonne Gießler-Stumpf.