Auch in Arnstadt brennt 1938 die Synagoge

„Vergesst mich nicht“, zitierten Robin und Milo vom Melissantes-Gymnasium in Arnstadt das Gedicht eines in Auschwitz ermordeten Mädchens. Nicht vergessen sind die Opfer der Nazi-Gräueltaten. Am Samstag trafen sich etwa 80 Bürgerinnen und Bürger an der Stele auf dem Alten Friedhof, um daran zu erinnern, dass an diesem Tag auch in Arnstadt die Synagoge brannte, jüdische Mitbürger verschleppt und gefoltert wurden. Es war aber nicht nur ein Erinnern, es war vor allem ein Mahnen, solche Verbrechen nie wieder zuzulassen.

Landrätin Petra Enders (Die Linke) sprach vom „größten von deutschen Faschisten begangenen Menschheitsverbrechen“, an dessen Opfer man weiter erinnern müsse. „Wir tun das zwei Wochen nach einer Landtagswahl, die eine Partei stärkt, die mit Fug und Recht als demokratiefeindlich bezeichnet werden darf und an deren Spitze ein Faschist steht, der unsere Erinnerungskultur als Denkmal der Schande bezeichnet“, sagte sie. Dass „die Rechtsextremisten“ im Ilm-Kreis 30 Prozent erreichten, sei erschreckend. Ebenso, dass eine ernsthafte Diskussion in der Öffentlichkeit geführt wird, ergebnisoffen mit dieser Partei über eine Regierungsbildung in Thüringen zu sprechen. Man müsse dem braunen Ungeist entgegen treten, forderte Enders und fügte an: „Wir können das Geschehen nicht ungeschehen machen. Wir Nachgeboren tragen auch keine Schuld, aber wir haben die Aufgabe und Verantwortung dafür zu sorgen, dass sich Geschichte nicht in einer anderen Weise unheilvoll wiederholt“. Der Satz „Wir haben es ja nicht gewusst“ habe spätestens seit dem 9. November 1938 nicht mehr gegolten. Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) sprach vom 9. November 1938 als einen „Alptraum der deutschen Geschichte“ und „Entgleisung der Zivilisation“. Leider müsse man feststellen, dass auch heute wieder Juden „mit Vorurteilen und Hass“ konfrontiert werden und antisemitische Straftaten zunehmen. Beim Anschlag von Halle habe der Judenhass ein neues, furchtbares Fanal gesetzt.