Es vergeht kein Jahr, in dem der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) nicht an mehreren Stellen gleichzeitig im Verbandsgebiet buddelt und Kanäle und neue Trinkwasserleitungen verlegt.

Gebaut wird derzeit noch in Görbitzhausen. Für die Baumaßnahme steht nach den Worten von Peter Fidelak, dem technischen Leiter beim WAZV, Mitte Dezember die Abnahme an. „Damit haben wir dann wieder eine Maßnahme geschafft.“ Die Grundstückseigentümer müssten dann noch für ihre jeweiligen Hausanschlüsse sorgen. Nächstes Jahr sollen auch im benachbarten Roda ein neuer Kanal und eine neue Trinkwasserleitung in den Boden. Das wurde jetzt ins Fördermittelprogramm aufgenommen und sei somit finanziell untersetzt.

In Holzhausen werden gerade im Bereich Eischfeld die letzten Restarbeiten erledigt. „Da befinden wir uns zwar in den letzten Zügen, aber richtig fertig wird das erst Anfang nächsten Jahres. Hier fehlen noch die Hausanschlussleitungen und ein paar Kleinigkeiten“, so Fidelak. Damit endet für die Einwohner und alle, die durch Holzhausen müssen, eine ziemlich lange Leidenszeit.

„Hart am Kämpfen“ ist man derzeit auch noch in Elleben. Der erste Teilbereich ist angeschlossen, auch die Hofgasse und die „Schwemme“ sind fertig, nächstes Jahr geht es an der Dorfstraße und am Stufenberg weiter und diese Arbeiten werden laut Fidelak dann auch noch das gesamte Jahr über brauchen.

In Elxleben ist der Bereich Heimbären bis auf die Anschlüsse und die Straßendecke ebenfalls alles fertig, das soll 2021 passieren. Dann wird auch der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen, der Bereich um die Große Mühlgasse und den Kropfberg. „Auch das wird sich dann über das gesamte Jahr hinziehen.“

In Achelstädt soll im Bereich Brückengasse dieses Jahr noch eine neue Trinkwasserleitung in den Boden – wenn es das Wetter zulässt will man das fertigstellen.

In Stadtilm baut man im Bereich der Kreuzung Teichmüller- und Karl-Liebknecht-Straße. „Auch hier geht es in der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Stück für Stück voran, allerdings wird es sich bis Ende 2021 hinziehen, bis hier alles fertig ist.“

Nächstes Jahr soll in Dornheim in der Gemeindegasse eine neue Trinkwasserleitung verlegt werden, das sollte eigentlich schon dieses Jahr passieren. „Das hat aber leider nicht geklappt“, so Fidelak. Auch in der Arnstädter Lehmgrube soll das geschehen.

Die Ortsdurchfahrt Wüllersleben ist vor ein paar Wochen fertig geworden, nun müsse dort noch der Stausammler in Richtung Bösleben gebaut werden, um den neuen Kanal unter der Arnstädter und der Stadtilmer Straße anzuschließen.

Fördermittel wurden auch für die Baumaßnahme in Siegelbach bewilligt. Dort werde dann oberhalb der Bahnschienen und im Bereich rund um die Pruppe ein neues Schmutzwassernetz verlegt und die Trinkwasserleitung erneuert. Für den neuen Hochbehälter laufe allerdings derzeit noch das Baugenehmigungsverfahren.

Mischwasserkonzept bringt allenArnstädter Haushalten Härtegrad 11

Ein wichtiger Termin steht Anfang kommenden Jahres in Arnstadt an: Dort soll ab 12. Januar das Mischwasserkonzept umgesetzt werden. Dann gibt es für alle Haushalte Wasser mit einem Härtegrad von 11 Grad. Bereits öfters verschoben wurden die Arbeiten in der Schlossgasse, die sollen nun laut Fidelak 2021 in Angriff genommen werden.

In Gügleben wird es keinen Anschluss an das Abwassernetz zur Verbandskläranlage geben. Dort bekommen die Grundstückseigentümer nun zeitnah Post, mit der sie aufgefordert werden, bis 2025 vollbiologische Kleinkläranlagen zu bauen oder bauen zu lassen. Dafür könne man auch Förderungen in Anspruch nehmen. „Hier ist ein Anschluss wirtschaftlich nicht umsetzbar“, so Fidelak.

.